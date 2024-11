Roma, 4 nov. (Adnkronos) - ''Voglio rivolgere un appello a chiunque sarà il successore di Biden alla Casa Bianca: non voltate le spalle alla questione del Mediterraneo e a quella africana. Il fronte ucraino e quello mediorientale sono essenziali per il futuro del pianeta, certo, ma anche il Mediterraneo e l'Africa rappresentato dossier importantissimi. Sono convinto, in ogni caso, che le elezioni Usa possano determinare qualche cambiamento all'interno degli Usa. Ma gli Stati Uniti, all'esterno, continueranno a guardare all'Europa. Noi siamo l'altra faccia dell'Occidente''. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani intervistato da 'Il Giornale'.