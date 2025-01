Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Se Musk ammiccava al fascismo facendo il saluto romano? “Ha idee non certo moderate, sembrava un po’ su di giri, forse davanti a tutte quelle persone ha reagito così. Se in realtà faceva il simbolo del cuore? Perché, ha cuore? A me sembra uno che studia tutto a tavolino, quella cosa dei figli, ad esempio, mi ha molto colpito”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata e responsabile Giustizia Pd Debora Serracchiani.