Roma, 11 set (Adnkronos) - "L’uccisione di Charlie Kirk è drammatica e scioccante. In una democrazia non può e non deve trovare alcuno spazio la violenza politica, che va sempre condannata in modo netto a prescindere dalle idee di chi colpisce". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein.
**Usa: Schlein, 'uccisione Kirk scioccante, nessuno spazio a violenza politica'**
11 settembre, 2025 • 12:04
