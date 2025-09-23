

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Sarebbe un errore grave leggere questa vicenda con occhiali italiani ed europei. La lezione che possiamo trarre da questa tragedia è che la libertà di parola e di opinione è sacra e inviolabile e questa libertà, che ormai diamo per scontata come l'aria che respiriamo, può costare la vita nella più grande democrazia del mondo, come nelle tante dittature e autocrazie che sopravvivono in ogni parte del mondo. Questa occasione offre l'opportunità di celebrare con orgoglio l'articolo 21 della nostra Costituzione, che rappresenta un presidio che tutti noi, senza distinzioni, dobbiamo difendere attivamente ogni giorno, anche di fronte a idee che ci ripugnano. Una libertà che conosce un unico limite: quello dell'articolo 3, che garantisce uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione o opinioni politiche". Lo ha affermato Paolo Emilio Russo, di Forza Italia, intervenendo alla Camera in occasione della commemorazione di Charlie Kirk.

