

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Diciamolo subito: condanniamo l’omicidio di Charlie Kirk. La violenza politica, in qualunque forma, non può mai essere giustificata né tollerata. Ma da qui a trasformare Kirk in un eroe civile ce ne passa. Kirk non è Martin Luther King, non è un simbolo di libertà o di diritti: era un personaggio della destra americana, divisivo e controverso, la cui vita non può essere strumentalmente riscritta dopo la sua morte". Lo afferma l'europarlamentare del Pd Sandro Ruotolo.

"La destra italiana, invece, ha scelto di fare campagna su questa tragedia, alimentando propaganda e vittimismo, arrivando persino a dire che le opposizioni hanno giustificato l’omicidio. L’opposizione -prosegue l'esponente Dem- non ha mai giustificato l’omicidio di Kirk, al contrario, ha ribadito la condanna per l’omicidio e ha messo in guardia dalla strumentalizzazione politica di questa vicenda. La vita di ogni persona va rispettata, e la violenza condannata. Ma il rispetto per la vita non può diventare il pretesto per costruire un mito che non ha alcun fondamento ed essere alibi per attaccare le opposizioni e promuovere strette democratiche”.

