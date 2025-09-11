

Roma, 11 set. (Adnkronos) - “L’assassinio di Charlie Kirk è un attacco non solo a un uomo, ma al principio stesso della democrazia. Il clima d’odio che trasforma le idee diverse in nemici da abbattere è il vero pericolo che dobbiamo combattere, perché è un veleno che arma la mano di pazzi e violenti. Abbiamo il dovere di difendere la libertà di espressione, perché questo significa difendere tutti noi”. Lo scrive sui social la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

