

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Mamdani ha vinto sul ceto medio, ha portato tanti giovani e ha un'ansia rottamatrice, per così dire. Però tutti parlano di New York ma la vera notizia della notte elettorale americana è la Virginia. Perchè la Virginia è uno swing state e lì ha vinto una donna che lavorava per la Cia, democratica e riformista. Lì è il campanello d'allarme" per Trump. Lo dice Matteo Renzi a Tagadà su La7.

