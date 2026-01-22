

Roma, 22 gen .(Adnkronos) - "A Minneapolis i miliziani dell’Ice di Trump hanno arrestato un bambino di cinque anni. Cinque anni! E lo hanno portato in uno dei famigerati centri di detenzione. Il sogno americano è diventato un incubo disumano". Lo scrive Matteo Renzi sui social postando la foto del bimbo arrestato dall'Ice.

