

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Quando Rubio ha fatto quel discorso a Monaco nessuno gli ha creduto. La posizione americana non cambia se non cambia il governo negli Stati Uniti. La sua posizione è un po' indebolita ma non facciamoci ingannare" dai sondaggi sulla popolarità "perchè America Great Again non è solo di Trump ma è diventata una specie di cintura di sicurezza degli Stati Uniti. Avere una rottura quotidiana con l'Europa è un'affermazione di cambiamento dei valori che non vedo come possa essere messa a posto in poco tempo". Lo dice Romano Prodi al convegno 'Il nazionalismo americano e la reazione europea, con Sergio Fabbrini e organizzato dalla vicepresidente della Camera, Anna Ascani.

