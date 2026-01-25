

Washington, 25 gen. (Adnkronos) - Il governatore del Minnesota rifiuta di "far rispettare la legge" e i politici dello Stato stanno mettendo a rischio la vita degli agenti dell'Ice criticando le sue attività. Lo ha scritto in una lettera al governatore Tim Walz il procuratore generale degli Stati Uniti Pamela Bondi in seguito alla sparatoria di Alex Pretti. Nella missiva, la Bondi parla anche di "frode finanziaria senza precedenti", aggiungendo che Walz non è più in grado di proteggere vite o fondi americani.

