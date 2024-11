Washington, 5 nov. (Adnkronos) - Il dipartimento di polizia di Philadelphia ha dichiarato alla Cnn di non essere a conoscenza di ciò a cui Trump si riferiva in un post su Truth Social in cui denunciava la presenza "brogli enormi" e di non essere a conoscenza di alcun problema con il voto che richiedesse l'intervento delle forze dell'ordine. "Si parla molto di brogli enormi a Philadelphia. Intervengano le forze dell'ordine!!!", aveva postato Trump.