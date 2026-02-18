

Washington, 18 feb. (Adnkronos/Afp) - Otto dei nove sciatori dispersi in una valanga in California sono stati ritrovati morti, mentre l'ultimo è ancora ricercato. Lo ha riferito la polizia locale. Sei sciatori di un gruppo di 15 erano stati soccorsi ieri nel mezzo di una tempesta di neve. Ma nonostante gli sforzi di ricerca in condizioni estremamente difficili, “otto degli altri nove sciatori sono stati ritrovati morti”, ha spiegato Shannan Moon, sceriffo della contea di Nevada, durante una conferenza stampa. “Stiamo ancora cercando uno dei membri del gruppo”, l'ultimo disperso, ha aggiunto.

