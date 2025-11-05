

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Tre vittorie dei Democratici arrivate da tre angoli diversi degli Stati Uniti - Virginia, New Jersey e New York - restituiscono una speranza di cambiamento in una società americana segnata dalla polarizzazione e dalla ferocia dell’era Trump. Segnali diversi, ma chiari: una svolta è possibile, e Donald Trump non è affatto imbattibile". Lo scrive sui social la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.

