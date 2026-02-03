

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Pd, M5S e Avs hanno chiesto in aula alla Camera un'informativa urgente al ministro Matteo Salvini dopo quanto emerso dagli Epstein files ovvero la presunta attività di raccolta fondi per la Lega da parte di Steve Bannon. "Il nome di Matteo Salvini ricorre per ben 96 volte e questi messaggi -dice Elisabetta Piccolotti di Avs- si concentrano nel periodo in cui la Lega, non a caso, raggiunge il suo massimo storico di consenso elettorale anche grazie alla cosiddetta 'Bestia', un sistema pervasivo e altamente efficace di comunicazione sui social network". Una richiesta a cui si è aggiunto il Movimento 5 Stelle. "I sovranisti italiani -chiede Alfonso Colucci- a quali interessi rispondono? A quali interessi rispondono Matteo Salvini e Giorgia Meloni? E' bene che tutto questo venga chiarito da Matteo Salvini in questa Aula". Il Pd con Andrea Casu allarga al governo: "Noi vogliamo estendere questa richiesta di informativa al governo, al quale chiediamo una assunzione di responsabilità. Noi non vogliamo attaccare la Lega, ma difendere le istituzioni italiane. Sono preoccupazioni che riguardano tutti noi".

