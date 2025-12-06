Roma, 6 dic (Adnkronos) - "La risposta agli attacchi di Trump e Musk all’Unione Europea è stata affidata a “un portavoce della Commissione”. Il presidente degli Stati Uniti, l’uomo più potente del mondo, assieme all’uomo più ricco del mondo, sferrano un attacco senza precedenti all’Europa. Noi rispondiamo tramite “un portavoce”. A prescindere da tutto, se vogliamo davvero difendere il Continente forse qualcosa da cambiare c’è eccome”. Lo scrive su Facebook il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli.
Usa: Patuanelli, 'se a Trump e Musk replica un portavoce qualcosa da cambiare c'è'
6 dicembre, 2025 • 19:23
Roma, 6 dic (Adnkronos) - "La risposta agli attacchi di Trump e Musk all’Unione Europea è stata affidata a “un portavoce della Commissione”. Il presidente degli Stati Uniti, l’uomo più potente del mondo, assieme all’uomo più ricco del mondo, sferrano un attacco senza precedenti all’Europa. Noi rispondiamo tramite “un portavoce”. A prescindere da tutto, se vogliamo davvero difendere il Continente forse qualcosa da cambiare c’è eccome”. Lo scrive su Facebook il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli.