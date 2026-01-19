

Londra, 19 gen. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti agiscono impunemente e ritengono che il loro potere sia più importante del diritto internazionale. Lo ha dichiarato alla Bbc il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, aggiungendo che la "chiara convinzione" di Washington è che le soluzioni multilaterali siano irrilevanti. Il Consiglio di sicurezza - ha detto ancora - creato per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, non rappresenta più il mondo ed è "inefficace".

Guterres ha affermato che l'Onu necessita di riforme per affrontare "i problemi e le sfide drammatiche" che i suoi 193 membri si trovano ad affrontare. "C'è chi ritiene che il potere della legge debba essere sostituito dalla legge del potere", ha detto il capo delle Nazioni Unite. "In effetti, quando si esamina l'attuale politica degli Stati Uniti, si evince chiaramente che le soluzioni multilaterali non sono rilevanti e che ciò che conta è l'esercizio del potere e dell'influenza degli Stati Uniti, talvolta nel rispetto delle norme del diritto internazionale".



