

Mosca, 11 set. (Adnkronos) - "Ultimamente, crimini politici e omicidi sono stati commessi da una varietà di feccia liberale di sinistra che sostiene la Kiev banderita (una fazione dell'Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini, ndr). Fico, Kirk. Chi sarà il prossimo? Forse è ora che il team Maga si renda conto che sostenendo l'Ucraina, sta sostenendo degli assassini". Lo ha scritto su X il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in seguito all'assassinio dell'attivista conservatore statunitense Charlie Kirk.



