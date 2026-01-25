Washington, 25 gen. (Adnkronos) - Alex Pretti, l'uomo ucciso ieri a colpi d'arma da fuoco dagli agenti dell'ICE (Immigration and Customs Enforcement) a Minneapolis, aveva in mano un telefono, non una pistola, come invece dichiarato dal Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti. Lo dimostrano video diffusi sui social e pubblicati dal New York Times.
Usa: media, 'Pretti aveva in mano un telefono, non una pistola'
25 gennaio, 2026 • 09:12
