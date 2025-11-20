

Londra, 20 nov. (Adnkronos) - I jet F-35 che gli Stati Uniti dovrebbero vendere all'Arabia Saudita, secondo l'annuncio del presidente Donald Trump durante la visita del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman alla Casa Bianca, sarebbero meno avanzati di quelli posseduti da Israele. Lo scrivono i media israeliani, citando funzionari dell'amministrazione americana, che hanno dichiarato all'agenzia di stampa Reuters che i sauditi non avranno sistemi d'arma avanzati e apparecchiature per la guerra elettronica sviluppati in Israele.

