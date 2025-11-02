

Washington, 2 nov. (Adnkronos) - "Pronti per una risposta rapida: i Marines statunitensi con la 22esima Unità di Spedizione conducono operazioni di addestramento a Porto Rico. Le forze militari statunitensi sono dispiegate nei Caraibi a supporto della missione del Comando Sud, per contrastare il traffico illecito di droga e proteggere la patria". Lo ha scritto su X lo Us Southern Command.

