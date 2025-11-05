

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - “La notte americana ha parlato chiaro: male Trump, bene i democratici. Da un lato il rifiuto dell’agenda populista, aggressiva e divisiva del presidente; dall’altro, la conferma della forza di un partito plurale, capace di unire anime diverse in una visione comune di progresso, diritti e futuro. I dem americani sono in salute". Così Simona Malpezzi, senatrice del Pd.

"Dalla vittoria di Zohran Mamdani a New York, simbolo di una spinta radicale, alla elezione di Abigail Spanberger in Virginia e di Mikie Sherrill in New Jersey, prima governatrice donna democratica dello Stato. Entrambe voci moderate che parlano al centro del Paese. A queste si aggiunge il successo del referendum in California, dove gli elettori hanno dato una risposta chiara al tentativo dei Maga di riscrivere i collegi elettorali per ostacolare i democratici in vista del mid-term".

"Vittorie diverse, ma unite da un filo comune: un’America che sceglie, con la partecipazione, la democrazia, la pluralità e la fiducia. Un segnale forte, che parla anche a noi: quando la politica sa unire le differenze, può ancora cambiare il futuro”.

