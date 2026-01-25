

Washington, 25 gen. (Adnkronos) - Alex Pretti non brandiva un'arma quando ieri si è avvicinato agli agenti federali a Minneapolis. Lo hanno dichiarato testimoni dell'omicidio sotto giuramento, contraddicendo le affermazioni fatte dai funzionari dell'amministrazione Trump che hanno cercato di far passare l'uccisione di un uomo a terra come un atto di autodifesa. I resoconti dei testimoni sono stati presentati in dichiarazioni giurate depositate presso la corte federale del Minnesota ieri sera, poche ore dopo l'omicidio di Pretti, nell'ambito di una causa intentata dall'America Civil Liberties Union (ACLU) per conto dei manifestanti di Minneapolis contro Kristi Noem e altri funzionari della sicurezza interna che dirigono la repressione dell'immigrazione nella città.

Una testimone è una donna che ha filmato il video più nitido della sparatoria mortale; l'altra è un medico che vive nelle vicinanze e ha dichiarato che inizialmente gli agenti federali hanno impedito loro di prestare soccorso medico alla vittima dell'arma da fuoco. I nomi di entrambi i testimoni sono stati omessi negli atti pubblici. Nella sua testimonianza, la donna che ha filmato la sparatoria da dietro Pretti, indossando un cappotto rosa, si è identificata come "un'animatrice per bambini specializzata nel truccabimbi". Ha testimoniato di essere giunta sulla scena mentre si recava al lavoro perché "ho osservato ciò che accade nella mia comunità, perché è molto importante documentare ciò che l'ICE sta facendo ai miei vicini".

Ha descritto la scena straziante di Pretti, bloccato dagli agenti federali dopo essere intervenuto in aiuto di un altro osservatore che gli agenti avevano spinto a terra. Un agente federale ha poi spruzzato un agente chimico sul volto di Pretti e della donna che aveva cercato di aiutare. La donna ha testimoniato di non aver mai visto alcun segnale che mostrasse che Pretti impugnasse una pistola. Ha detto: "Gli agenti hanno spinto l'uomo a terra. Non l'ho visto toccare nessuno di loro – non era nemmeno girato verso di loro. Non sembrava che stesse cercando di resistere, solo di aiutare la donna ad alzarsi. Non l'ho visto con una pistola. Lo hanno buttato a terra. Quattro o cinque agenti lo avevano a terra e hanno iniziato a sparargli. Gli hanno sparato così tante volte... non so perché gli abbiano sparato. Stava solo aiutando. Ero a un metro e mezzo da lui e gli hanno sparato...

Ha continuato: "Ho letto la dichiarazione del DHS su quanto accaduto ed è errata. L'uomo non si è avvicinato agli agenti con una pistola. Si è avvicinato con una macchina fotografica. Stava solo cercando di aiutare una donna ad alzarsi e loro lo hanno buttato a terra. "Ho paura. Sono passate solo poche ore da quando hanno sparato a un uomo proprio davanti a me, e non me la sento di tornare a casa perché ho sentito che gli agenti mi stavano cercando. Non so cosa faranno gli agenti quando mi troveranno. So solo che non stanno dicendo la verità su quello che è successo".

