

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - Sulla vicenda del diniego (visa Ban) disposto dagli Stati Uniti nei confronti di cinque cittadini europei, tra cui l’ex commissario Ue Thierry Breton, il Pd in Senato interroga la presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri. Nell’interrogazione (a prima firma Nicita, Alfieri, Sensi) si richiamano le accuse del Segretario di Stato Usa al Digital services act europeo (Dsa), "spinto da Breton ma approvato dal trilogo europeo, per il contrasto alla disinformazione sulle piattaforme online" e "il paradosso che in nome della libertà d’espressione si voglia punire simbolicamente la libertà d’espressione e di movimento di cittadini europei per le iniziative legislative o di studio portate avanti".

"Considerato che il Dsa è un regolamento europeo vigente e che il Governo ha designato l’Agcom alla sua applicazione", i senatori chiedono al Governo, "finora silente sulla vicenda, se intenda protestare formalmente" contro quella che viene definita "una misura sproporzionata e ostile tra alleati", e se "voglia promuovere una posizione comune dell’Unione europea a tutela della sovranità normativa europea".

