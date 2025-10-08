

Washington, 8 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il governatore dello Stato del Texas, il repubblicano Greg Abbott, ha annunciato che “l'élite della Guardia Nazionale del Texas” è arrivata a sud di Chicago, nell'ambito dello schieramento di truppe ordinato dal governo del presidente Donald Trump al fine di imporre le sue politiche migratorie negli Stati governati dai democratici, come l'Illinois o l'Oregon. “L'élite della Guardia Nazionale del Texas è sul campo e pronta ad agire”, ha annunciato Abbott su X, aggiungendo che i soldati “stanno mettendo gli Stati Uniti al primo posto, garantendo che il governo federale possa applicare la legge federale in modo sicuro”.

Il distaccamento, composto da circa 200 effettivi, concentrerà le sue funzioni nella città più popolosa dell'Illinois sulla protezione delle strutture federali e sulla risposta rapida a rivolte o altri eventi violenti, secondo quanto descritto dal capo della pattuglia di frontiera, Gregory Bovino, e riportato dalla Cnn. L'agente ha inoltre sottolineato che l'assegnazione di soldati alla protezione delle strutture libererebbe le forze di sicurezza federali per concentrarsi su altri aspetti del loro lavoro, tra cui l'applicazione delle politiche migratorie.

