Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda le elezioni in Usa la vittoria era scontata. Hanno inventato un testa a testa che non c'era. Era un risultato già annunciato poi vedremo, ovviamente, cosa accadrà nel mondo perché i vari scenari non sono facili, tra guerre e crisi. E in questo l'America ha un ruolo decisivo". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ai microfoni dei giornalisti.

"Non posso che esprimere, quindi, la vicinanza a tutti quelli che inconsolabilmente sono stati sconfitti, i fautori del politicamente corretto. Gli sconfitti vanno dalla Liguria all'America, che sono due realtà completamente distanti, ma che uniscono gli inconsolabili sconfitti italiani. L'America è sempre stata garante di democrazia e di libertà, poi negli anni recenti questo ruolo si è attenuato per la debolezza di Biden. Trump si è sempre molto concentrato sulla realtà americana, ma io spero che l'America non rinunci a quel ruolo di garante mondiale. È una potenza decisiva e ha dei doveri verso il pianeta", conclude l'esponente azzurro.