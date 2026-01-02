

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - “Giura sul Corano, inneggia all'economia collettiva e attacca l'economia privata, ma soprattutto rivede le dichiarazioni di principio contro l'antisemitismo: è davvero preoccupante l'esordio del nuovo sindaco di New York, Mamdani". Lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri.

"Pensare che una delle metropoli del mondo occidentale e democratico sia in queste mani fa davvero riflettere. L'Occidente, doverosamente, garantisce la libertà di culto a tutti. Ma una lettura non condivisibile da parte di certi islamici induce a riflettere soprattutto sul contrasto all'antisemitismo, l’odio verso gli ebrei si sta riproponendo in varie parti del mondo. Speriamo che i fatti non confermino queste prime impressioni negative. Ma vedere un collettivista alla guida di New York è motivo di riflessione. Dobbiamo difendere un modello libero e liberale contro questi rigurgiti che suscitano perfino l'ironia di osservatori russi. Mamdani non annuncia futuro. Ripropone minacciose letture oscurantiste”.

