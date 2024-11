Washington, 3 nov. (Adnkronos/Afp) - Kamala Harris e Donald Trump hanno iniziato oggi un frenetico ultimo assalto negli stati indecisi degli Usa, quando mancano meno di 48 ore di campagna elettorale per assicurarsi un vantaggio decisivo in un'elezione presidenziale duramente combattuta e storicamente serrata. "Il destino della nostra nazione è nelle vostre mani. Martedì, dovete alzarvi in ​​piedi", ha detto Trump nel suo primo comizio della giornata in Pennsylvania. Oltre 76 milioni di persone hanno votato in anticipo e la battaglia è ancora aperta, con più stati in parità nei sondaggi.

Un ultimo sondaggio condotto dal New York Times ha evidenziato alcuni cambiamenti graduali negli stati chiave in bilico. La Harris intende consolidare gli stati dei Grandi Laghi, considerati essenziali per qualsiasi candidato democratico. Trump si è concentrato su Pennsylvania, Carolina del Nord e Georgia, i tre maggiori obiettivi del sistema del "Collegio Elettorale", che assegna l'influenza agli stati in base alla loro popolazione.

La corsa alla Casa Bianca sarà una gara serrata nei sette Stati indecisi. Secondo un sondaggio del New York Times e Siena College, la Harris ha un vantaggio in Nevada, North Carolina e Wisconsin, mentre Trump è in vantaggio in Arizona. In Michigan, Georgia e Pennsylvania, i due candidati sarebbero testa a testa. In Pennsylvania Trump starebbe recuperando punti sulla Harris.

Trump dovrebbe respingere i risultati se dovesse perdere, come fece quattro anni fa. Oggi, ha sfruttato irregolarità isolate scoperte dai funzionari elettorali per amplificare le sue affermazioni di "brogli" diffusi. "Stanno lottando duramente per rubare questa dannata cosa", ha insistito durante la manifestazione. I repubblicani stanno anche cercando di contenere le ricadute in Pennsylvania, dove vive una grande comunità portoricana, dopo che un oratore al comizio di Trump a New York ha suscitato indignazione descrivendo il territorio statunitense come "un'isola galleggiante di spazzatura".

Come la Pennsylvania, anche il Michigan è tra i sette campi di battaglia attentamente monitorati. La Harris rischia di perdere il sostegno di una comunità arabo-americana di 200.000 persone che ha denunciato la gestione da parte di Biden della guerra tra Israele e Hamas a Gaza. I sondaggisti hanno notato un'erosione del sostegno dei neri alla lista democratica e gli assistenti della Harris riconoscono che c'è ancora molto lavoro da fare per far sì che il numero di uomini afroamericani sia pari a quello della coalizione vincente di Biden nel 2020.