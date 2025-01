Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Mi preoccupano parecchio le cose che Trump ha detto e delle cose che sta facendo che io trovo davvero inquietanti. In pochi minuti abbiamo assistito all’uscita degli Stati Uniti dall’organizzazione mondiale della sanità, e poi le pillole avvelenate sulla lotta al cambiamento climatico. E poi la ricetta di una oligarchia di multi-super miliardari che ormai dichiara esplicitamente che sostanzialmente democrazia, libertà e capitalismo non stanno più insieme. E che quindi è della democrazia che bisogna liberarsi". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti a Montecitorio.

"Tutto ciò a me pare - prosegue il leader di SI - un problema molto serio, che riguarda anche il futuro dell’Europa anche sul piano economico: simo di fronte all’insediamento dell’amministrazione dei dazi e del protezionismo spinto alla massima potenza. È un disastro questo anche per l’economia italiana. Ecco di tutti questo mi preoccupo e di questo - conclude Fratoianni - vorrei chiedere a Giorgia Meloni che cosa pensi, perché sono le questioni che poi riguarderanno la vita dei cittadini che lei governa".