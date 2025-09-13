

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Di fronte a un omicidio politico di questo tipo, non conta destra o sinistra. Va condannato. E questo noi abbiamo fatto. Questo criminale aveva inciso 'Bella ciao' sulle pallottole e oggi tutti i giornali di destra a condannare 'Bella ciao' che dovrebbe invece essere un valore condiviso. Giù le mani da 'Bella ciao'". Lo dice Dario Franceschini alla festa dell'Unità di Reggio Emilia con Giuseppe Conte.

"L'avversario viene dipinto come un nemico da abbattere e questo è molto pericoloso. Il governo dovrebbe gestire tutto questo e non alimentarlo. Quello che invece abbiamo visto in queste ore è gettare benzina sul fuoco, non acqua".

