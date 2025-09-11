

Roma, 11 set. (Adnkronos) - "La notizia dell'uccisione di Charlie Kirk lascia sgomenti. Esprimo vicinanza alla sua famiglia e alla comunità che ha ispirato. L’atto atroce di cui è stato vittima è un grave attacco ai valori democratici. Occorre essere uniti nel contrastare l’odio con massima fermezza". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sui social.

