Sigonella (Catania), 4 dice. (Adnkronos) - "È davvero meraviglioso poter trascorrere questa giornata speciale con voi. I Biden sono una famiglia di militari. Mio padre era un segnalatore della Marina durante la Seconda Guerra Mondiale. E nostro figlio, il Maggiore Beau Biden, ha servito per un anno in Iraq facendo parte della Guardia Nazionale dell’Esercito del Delaware. Così, 15 anni fa, quando ho intrapreso il mio primo viaggio all’estero come moglie del vicepresidente (Second Lady) volevo visitare le persone che rendono possibile la nostra libertà. Ho viaggiato per incontrare le famiglie militari di stanza a Bamberg e Schweinfurt durante il fine settimana del 4 luglio". Così la First Lady nel suo incontro con i familiari dei militari alla base di Sigonella (Catania). "Negli anni successivi, attraverso la 'Joining Forces," ovvero la mia iniziativa della Casa Bianca per supportare famiglie militari e veterane, caregiver e sopravvissuti, ho incontrato centinaia di altri militari e le loro famiglie—per continuare ad ascoltare -- dice- Oggi sono onorata di poter trascorrere un’altra stagione delle festività con le famiglie militari qui a Sigonella".

"Abbiamo appena iniziato la stagione delle feste alla Casa Bianca. E spero di portare un po’ di quel calore dall’altra parte dell’oceano fino a voi—anche se sembra che abbiate già creato un’incredibile atmosfera qui", aggiunge. "Quest’anno—nel 65° anniversario di Sigonella—avete dimostrato al mondo perché siete il "Fulcro del Mediterraneo.”