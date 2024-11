Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "I rapporto tra Italia e Stati Uniti sono ottimi e rimarranno ottimi, non credo che nei fatti cambierà molto. Credo che il sostegno all'Ucraina rimarrà al livello visto finora". Lo afferma il sottosegretario alla presidenza Giovanbattista Fazzolari, interpellato da Fanpage sulle elezioni americane che segnano il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.

A chi gli domanda se il ritorno di The Donald comporterà per l'Italia un maggior sforzo economico sul bilancio della Nato, "è una richiesta che gli Stati Uniti hanno sempre fatto, non solo con l'amministrazione repubblicana", risponde. Quanto a eventuali timori su un presunto isolazionismo americano e sull'adozione di una politica dei dazi, "speriamo di no, è presto per dirlo...", taglia corto Fazzolari.