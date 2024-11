Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni che mostra orgogliosa sui suoi social la foto con Elon Musk per lasciar intendere che grazie alla sua amicizia potrà addirittura conferire con Trump. Il suo vice, Matteo Salvini, che anticipa Carnevale e gira travestito da Trump, gli manca solo il parrucchino biondo. Il mitico Artemio, interpretato da Renato Pozzetto, che nel film 'Ragazzo di campagna', percorre le strade di Milano col trattore a confronto è un cosmopolita". Lo scrive su X Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

"Il duo che disgraziatamente guida il Paese sta in queste ore scrivendo il manuale: come calpestare la credibilità di un paese nelle relazioni internazionali. Imbarazzanti", conclude.