

Washington, 3 gen. (Adnkronos) - Un elicottero privato si è schiantato su una catena montuosa nei pressi di Phoenix, in Arizona. Tutte e quattro le persone a bordo sono morte, hanno riferito le autorità. Secondo la Federal Aviation Administration, l'incidente è avvenuto intorno alle 11 di ieri ora locale e ha coinvolto un elicottero MD 369FF.

L'ufficio dello sceriffo della contea di Pinal ha dichiarato che un testimone oculare che ha chiamato il 911 ha affermato che l'elicottero ha colpito parte di una slackline (una fune ricreativa, ndr) che era stata tesa lungo la catena montuosa prima di cadere sul fondo del canyon.

L'identità delle quattro persone a bordo dell'elicottero non è stata resa pubblica, ma l'ufficio dello sceriffo ha affermato che il pilota era un uomo di 59 anni di Queen Creek e che i passeggeri erano tre familiari di poco più di 20 anni.

