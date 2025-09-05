

Washington, 5 set. (Adnkronos) - Due aerei militari venezuelani hanno sorvolato una nave della Marina statunitense in acque internazionali. Lo ha reso noto il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, aggiungendo che "il cartello che controlla il Venezuela è fortemente sconsigliato di interferire con le operazioni militari statunitensi contro la droga e la lotta al terrorismo".

