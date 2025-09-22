Roma, 22 set (Adnkronos) - La Camera dei deputati ricorderà domani Charles Kirk in aula, in apertura di seduta. A chiedere il momento di ricordo è stato il Gruppo di FdI e potranno intervenire i Gruppi che lo riterranno.
**Usa: domani in aula alla Camera ricordo Kirk**
22 settembre, 2025 • 13:54
Roma, 22 set (Adnkronos) - La Camera dei deputati ricorderà domani Charles Kirk in aula, in apertura di seduta. A chiedere il momento di ricordo è stato il Gruppo di FdI e potranno intervenire i Gruppi che lo riterranno.