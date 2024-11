Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Che tipo di alleato sarà Giorgia Meloni per Donald Trump? "L'Italia con Meloni è da due anni che viene vista, dai repubblicani, la chiave di volta per l'Europa. La Ue per l'americano medio e per il repubblicano in particolare è una cosa molto lontana. Serve un ponte, un traduttore, e serve anche per gli europei, affinché capiscano che con Trump possono esserci problemi e opportunità. Quel che è certo, è che lo status quo non esisterà più". Lo dice all'Adnkronos il deputato di Fdi eletto nella circoscrizione Nord America, Andrea Di Giuseppe, membro del partito repubblicano Usa che ha seguito da vicino, dal comitato di Trump in Florida, l'esito delle presidenziali negli States.

"I repubblicani vedono con molto scetticismo l'Europa, bisogna dire la verità: vedono l'Europa nello stesso modo in cui vedono i democratici, ovvero come accentratori di un potere finanziario che esclude la classe media. Il resto è contorno. Per questa ragione è importante il modello Meloni", osserva l'imprenditore italoamericano.