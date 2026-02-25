

Washington, 25 feb. (Adnkronos) - La governatrice della Virginia Abigail Spanberger ha pronunciato la risposta del Partito Democratico al discorso sullo stato dell'Unione del presidente Donald Trump. Nel suo intervento, ha criticato il presidente, affermando che "lavora per se stesso" e non per il popolo americano. Ha anche affermato: "C'è l'insabbiamento dei dossier Epstein, le truffe sulle criptovalute e sull'aver messo il suo nome e la sua faccia sugli edifici di tutta la capitale. Questo non è ciò che i nostri padri fondatori avevano immaginato, in nessun modo".

