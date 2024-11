Roma, 5 nov. (Adnkronos) - “C’è un dato ineludibile, sottolineato da tutti gli analisti e rivendicato da Trump stesso, e cioè il suo rapporto problematico con la democrazia. Nell’era della post verità avremmo la post democrazia di Trump, il rischio è quello di un’autocrazia: del resto lo dice chiaramente, “io vinco e faccio quello che voglio”. Sarebbe senza ombra di dubbio il peggior testimonial della democrazia liberale occidentale nel resto del mondo. Su questo si innesta inoltre la commistione con Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, uno dei più grandi editori grazie alla piattaforma X di cui cela l’algoritmo, che non si limita a finanziare l’elezione di Trump, ma fa campagna attivamente”. Lo ha detto il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova, ospite questa mattina a SkyStart.

“Io sono molto preoccupato per l’immagine della democrazia nel mondo, e credo da italiano e da europeista che anche nella migliore delle ipotesi – la vittoria di Harris - noi europei dobbiamo essere consapevoli della necessità degli Stati Uniti d’Europa, della necessità di costruire una autonomia strategia in termini di politica estera e di sicurezza comune, oppure finiremo per essere insignificanti e inefficaci”, ha concluso.