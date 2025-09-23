

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Chi ha sparato a Charlie Kirk è un assassino. Per noi la condanna di quel crimine e la pietà verso quella vittima non sono in discussione. Chiunque fuori e dentro quest'aula polemizzi su questo, taccia. Dinanzi alla morte chi non abbassa il capo coltiva i semi dell'odio. Non lo ha fatto la moglie al funerale. Lo ha fatto presidente degli Stati Uniti dinanzi a quella bara lui ha detto 'io odio i miei avversari'". Lo ha detto in aula alla Camera, Gianni Cuperlo del Pd.

Il deputato dem ha poi citato alcune affermazioni di Kirk, da "Michelle Obama ha il cervello più piccolo di una donna bianca" a "la pena di morte va fatta vedere in tv, la devono vedere anche i bambini". Kirk, ha detto Cuperlo, "era un uomo che, come tutti in democrazia, aveva il diritto di pronunciare anche delle bestialità" ma "chi parla così non è un simbolo di libertà".



