Roma, 17 feb (Adnkronos) - "Sulla dottrina Maga la Meloni, sovranista di Colle Oppio, può permettersi di sposare il progetto Maga? Quanto meno Miga, make Italy great again. Ma che politica estera è?". Lo ha detto Giuseppe Conte a SkyTg24.
Usa: Conte, 'Meloni sovranista di Colle Oppio, come può sposare progetto Maga?'
17 febbraio, 2026 • 09:12
