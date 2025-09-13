

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Siamo assolutamente contro qualsiasi forma di violenza, qualsiasi forma di linguaggio aggressivo, qualsiasi forma di odio ci mancherebbe. Quindi io inviterei anche il governo a moderare i toni a smetterla, parlo di Tajani, parlo di Ciriani, parlo della Meloni, ad alimentare questo vittimismo, paradossalmente dicendo di abbassare i toni e a contribuire invece ad alzarli. Piuttosto facciano il loro dovere e governino se ne sono capaci". Lo dice Giuseppe Conte a margine della Festa dell'Avanti a Bologna.

"Per parte nostra abbiamo sempre avuto grande rispetto per le istituzioni, grande contrasto di ogni forma di violenza. Siamo ovviamente per la soluzione di tutti i conflitti in modo pacifico, sempre, dovunque, in tutti gli scenari di guerra".

"E poi direi, insomma, è davvero sorprendente che da loro arrivino questi messaggi. Non abbiamo fatto nessun vittimismo. Quando lavoravo giorno e notte per salvare il paese, mi sono arrivati insulti veramente incredibili, gravissimi, che hanno provocato veramente un'ondata d'odio incredibile e non sto qui a raccontare, perché non l'ho mai fatto, decine e decine di minacce di morte a me e ai miei familiari. Quindi la smettano con questo vittimismo che diventa anche insopportabile"

