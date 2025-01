Roma, 20 gen. (Adnkronos) - “Non mi aspetto dazi” dall’amministrazione Trump “sui prodotti italiani”. Lo ha detto all’AdnKronos, Giovanni Colavita, amministratore delegato Colavita Usa, che importa e distribuisce prodotti italiani in Usa, e membro della National Italian American Foundation (Niaf). “Il rischio c’è ma è molto limitato grazie all’attività di Meloni, confermata dal fatto che è l’unica premier europea ad essere stata invitata alla cerimonia di insediamento”.

Nel giorno del giuramento del Tycoon, da oggi ufficialmente 47esimo presidente degli Stati Uniti, e dopo mesi di timori e preoccupazioni sulle promesse della campagna elettorale di dazi sull’export estero (del 60% verso la Cina, tra il 10 e il 20% sugli altri Paesi, compresi quelli Ue), Colavita torna a parlare di un tema caldissimo per il tessuto imprenditoriale italiano ed europeo. Secondo l’imprenditore italiano, i buoni rapporti tra Roma e Washington dovrebbero fornire al Paese una sorta di ‘scudo’ dalla politica protezionistica prospettata da Trump.

Questo approccio - sottolinea -"rientra nel ruolo di leader" di una Giorgia Meloni che "anche con l’amministrazione Biden aveva ottimi rapporti”, ricorda, aggiungendo che questo “conferma l’entusiasmo che avevamo avuto un po’ tutti noi italiani in America sull’attività del governo". "Non mi aspetto dazi – ha ribadito – sui prodotti italiani e credo che la presidente del Consiglio possa gestire bene anche la 'protezione' per i paesi europei, consolidando la sua leadership e costruendo rapporto di mediazione con gli Usa". "Anche perché – ha chiosato – è nell’interesse europeo avere una leader capace di mediare".