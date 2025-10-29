

Pechino, 29 ott. (Adnkronos) - Il ministero degli Esteri cinese ha confermato l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Si tratta della prima conferma del vertice che arriva da Pechino. Finora dell'incontro aveva parlato solo la Casa Bianca. Si terrà domani nella città di Busan, poco dopo l'atterraggio di Xi in Corea del Sud per partecipare al vertice dell'Apec. Sarà il primo incontro faccia a faccia tra i due leader da quando Trump ha assunto l'incarico nel 2025 e ha imposto dazi su tutti i paesi del mondo.

