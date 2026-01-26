Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "L'ipotesi di assegnare il Nobel per la pace a Donald Trump è tra il ridicolo e il patetico. E poi la Machado non glielo aveva già regalato?”. Lo scrive sul suo profilo Facebook Pier Ferdinando Casini.
Usa: Casini, 'Nobel a Trump? Ipotesi tra patetico e ridicolo'
26 gennaio, 2026 • 11:53
