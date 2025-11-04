Washington, 4 nov. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Unti Donald Trump incontrerà lunedì il presidente siriano Ahmad al-Sharaa. Lo ha reso noto la Casa Bianca, confermando quella che sarà la prima visita di un presidente siriano a Washington dall’indipendenza del 1946.
Usa: Casa Bianca, 'Trump incontrerà lunedì il presidente siriano al-Sharaa'
4 novembre, 2025 • 20:03
Washington, 4 nov. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Unti Donald Trump incontrerà lunedì il presidente siriano Ahmad al-Sharaa. Lo ha reso noto la Casa Bianca, confermando quella che sarà la prima visita di un presidente siriano a Washington dall’indipendenza del 1946.