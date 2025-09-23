

Roma, 23 set.-(Adnkronos) - Alla Camera i gruppi ricordano Charlie Kirk, l'attivista americano conservatore ucciso da un colpo di pistola alla testa durante un incontro con gli studenti all'università dello Utah. Sui banchi del governo, in un aula di Montecitorio con diversi vuoti tra gli scranni sia della maggioranza che dell'opposizione, erano presenti il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, la ministra per la Famiglia Eugenia Maria Roccella e la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

Sono intervenuti Alessandro Amorese per FdI, Gianni Cuperlo per il Pd, Riccardo Molinari della Lega, Paolo Emilio Russo di FI, Giulia Pastorella di Azione, Angelo Bonelli di Avs, Alessandro Colucci di Noi Moderati, Maria Elena Boschi per Italia viva e Benedetto Della Vedova di +Europa.

A chiedere di dedicare a Kirk un momento di ricordo a Montecitorio era stato Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI, con una lettera inviata al presidente Lorenzo Fontana la scorsa settimana.

