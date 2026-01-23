

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Meloni dovrebbe lavorare con Merz per costruire un’Europa unita, forte e indipendente e invece propone il Nobel per Trump, aggiungendosi alla schiera dei vassalli e degli adulatori che assecondano le 'follie dell’imperatore'. Come italiano e come europeo mi vergogno". Lo scrive Carlo Calenda sui social.

