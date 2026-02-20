

Roma, 20 feb (Adnkronos) - Il caso Epstein "travolgerà Trump" e "chi oggi è compiacente con lui domani si vergognerà". Lo ha detto Carlo Calenda a L'aria che tira, su La7.

"Negli Stati Uniti stanno segretando tutto ma è una cosa sistemica, negli ultimi 30 anni i grandi capitalisti, politici e personaggi noti hanno perso completamente il senso del limite e la morale, scoperchia una classe dirigente che ha fatto pedofilia, riciclo di denaro, traffico di persone. Il più grande scandalo mondale mai avvenuto", ha detto il leader di Azione.





