

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Occuparsi delle persone, vedere le difficoltà, dare voce e risposte ai diritti. Non c’è niente di più progressista di tenere insieme speranze e ricette concrete. Buone notizie da New York e da molte parti degli Usa dove vincono i democratici. Buon lavoro al sindaco Mamdani!". Lo ha scritto sui social Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

